17 novembre 2002, aggressione al portiere del Messina. Manitta colpito da un ultras del Cagliari

Il 17 novembre del 2002, allo stadio Sant'Elia di Cagliari, i padroni di casa ospitano il Messina. Mancano otto minuti dalla fine, con il risultato fermo sull'uno a zero per effetto di un rigore di Zampagna, che succede qualcosa che poteva essere irreparabile.

Perché un ultras cagliaritano, Massimo Meloni - che all'epoca aveva 29 anni - scavalca la recinzione dello stadio. Poi si dirige dritto verso il portiere ospite, Emanuele Manitta, colpendolo con un pugno in faccia. Caduto a terra, il portiere degli ospiti uscirà in barella, accompagnato in ambulanza all'ospedale di Brotzu. Una notte in osservazione per poi essere dimesso la mattina seguente. “È stata una vigliaccata, anche per essere tifosi bisogna essere uomini. Per colpa di un deficiente sarà penalizzata un’intera tifoseria. Una cosa del genere non l’ho mai vista neanche nei campi più accesi della Serie C”, dirà Manitta alla stampa sull'incidente.

L'aggressore riuscirà a scappare ai carabinieri, ma verrà catturato il giorno dopo. Qualche precedente per furto, rapina, lesioni, oltraggio e reati legati agli stupefacenti, ammetterà le proprie responsabilità ai giornalisti. “Chiedo scusa a tutti, ero fuori di testa”. Il Cagliari venne sconfitto a tavolo, squalifica del campo per tre giornate - ridotte a due - e diecimila euro di multa.