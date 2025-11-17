Lo Spezia lavora ai rinnovi: Vignali e Mateju prossimi a prolungare il rapporto

Lo Spezia continua a lavorare sui rinnovi del giocatori in rosa con due nomi su tutti che sono prossimi a prolungare il loro rapporto con il club ligure. Si tratta, come riporta Calciospezia.it, degli esterni Luca Vignali e Ales Mateju.

Il primo è in scadenza a giugno e si legherà agli aquilotti fino al 2027 diventando sempre più simbolo e bandiera della formazione della sua città nella quale è cresciuto e ha esordito fra i professionisti lasciandola solo per le esperienze con Reggiana e Como. La firma dovrebbe arrivare a cavallo fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Il secondo invece è attualmente legato allo Spezia fino al 2027 e nelle prossime settimane firmerà un prolungamento fino al 2028 continuando così a essere un prezioso jolly difensivo, potendo giocare sia nei tre dietro sia come quinto a sinistra o destra, anche sotto la guida del neo tecnico Roberto Donadoni che lo ha schierato subito titolare al suo esordio sulla panchina ligure.