Monza, Bianco può sorridere: Alvarez è pronto al rientro. Contro il Cesena ci sarà

Con Keita Balde fermato da un turno di squalifica il tecnico del Monza Paolo Bianco sta studiando le alternative in attacco per affrontare una sfida d’alta classifica come quella in programma domenica pomeriggio contro il Cesena.

Dall’infermeria arriva però una buona notizia come il ritorno in campo di Agustin Alvarez, autore di tre gol nelle prime sei gare e poi fermato da un infortunio muscolare a inizio ottobre. El Canario, come riporta Tuttomonza.it, è infatti rientrato in gruppo e si sta allenando con la squadra pronto a giocare quantomeno uno spezzone contro i romagnoli anche se non è da escludere la sua presenza da titolare con Colpani e Dany Mota alle sue spalle.

Un rientro importante quello dell’uruguayano classe 2001 che nella prima parte di stagione aveva dimostrato tutte le sue qualità offensiva sia giocando da titolare sia da subentrante. Un rientro importante per i biancorossi che potranno così sentire meno il peso dell’assenza di Balde nel big match.