A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"

Scoppia il caso Giulia Dragoni in casa Roma. Dopo il derby contro la Lazio andato in scena nella giornata di ieri, e vinto dalle giallorosse per 1-0 grazie alla rete di Di Guglielmo dopo mezz’ora, il tecnico Luca Rossettini è stato infatti protagonista suo malgrado, di un alterco.

Il padre della giovane calciatrice infatti ha raggiunto il punto della tribuna più vicino al campo iniziando a insultare l’allenatore come colto anche dai microfoni piazzati a bordo campo: “Se lo avessimo saputo saremmo rimasti a Barcellona. - le sue parole riportate dal Corriere dello Sport - Perché non fai giocare Giulia? Sei un co...e”.

Una scena che è durata pochi minuti, ma ha catturato l’attenzione dei tifosi che stavano lasciando il Tre Fontane e ovviamente i cronisti con il tecnico che ha finto di non sentire lo sfogo del padre della calciatrice.

Dragoni è arrivata a Roma lo scorso anno in prestito dal Barcellona, che ha deciso in estate di rinnovare la cessione a titolo temporaneo, è considerata una delle più talentuose giocatrici italiane in prospettiva, ma è anche reduce da un gravissimo infortunio alla caviglia, che è stata operata a maggio e l’ha costretta a saltare l’Europeo con l’Italia, tanto che Rossettini sta cercando di gestirla per evitare ricadute da quando a inizio ottobre è tornata a disposizione. Da allora Dragoni è sempre scesa in campo nelle nove gare della squadra capitolina fra campionato e Champions League giocando tre volte da titolare per un totale di 383’ in campo, praticamente una media di 45 minuti a gara.