Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

164 giorni dopo di nuovo al punto di partenza. Un'Italia così una novità solo per Gattuso

164 giorni dopo di nuovo al punto di partenza. Un'Italia così una novità solo per GattusoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 08:20Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a Milano

Una doccia gelata. Nella serata in cui Gennaro Gattuso era pronto a raccogliere i frutti del lavoro svolto negli ultimi quattro mesi, ecco la realtà che ha fatto ripiombare gli azzurri tra i suoi dubbi e i suoi limiti. Doveva essere una notte diversa, la partita nella prima ora di gioco stava raccontando di una storia diversa. E invece l'ultima mezz'ora ci ha riportato sulla Terra. Anzi, sottoterra.
La diagnosi è chiara: questa Italia ha il braccino. Gennaro Gattuso in conferenza stampa l'ha ripetuto a più riprese: "Abbiamo fallito, dopo la prima difficoltà non possiamo rischiare figuracce come fatto oggi". E poi ancora in un altro passaggio: "Alla prima occasione contro perdiamo tranquillità nelle giocate. Dobbiamo migliorare questo. In questo momento abbiamo addosso tanta pesantezza, non ci siamo qualificati al Mondiale nelle ultime due circostanze e questo non possiamo sottovalutarlo. Ma non dobbiamo buttarci già alla prima difficoltà, serve più fiducia nei nostri mezzi e non limitarci al compitino quando sbagliamo qualcosa".

Gattuso ieri sera per la prima volta ha toccato con mano tutti i limiti di questa squadra, anche perché la Norvegia di Haaland è il primo avversario di livello incrociato lungo il suo cammino. Purtroppo però non è una novità. Anzi. E' il fil rouge che ci accompagna dallo scorso Europeo. Semplicemente l'Italia scompare dal campo quando deve soffrire. Ricordate Berlino? Gli ottavi di finale della competizione continentale dopo un girone giocato malissimo. Superato per il rotto della cuffia. Il secondo tempo si sarebbe anche potuto non giocare, Italia dominata in lungo e in largo dalla Svizzera. Rassegnata al suo destino già dal gol di Vargas. E Oslo? La partita del 6 giugno che ha sancito l'esonero di Spalletti ci ha visto smaterializzarci dopo la rete di Sorloth, sotto di tre gol già al termine del primo tempo.

Ieri invece siamo partiti anche bene. Subito a segno con Pio Esposito, in vantaggio al termine del primo tempo. Però si torna sempre lì: appena gli avversari alzano l'asticella andiamo in tilt. "Primo e secondo tempo, due partite diverse. Dopo il 2-1 abbiamo mollato", l'analisi del capitano Gianluigi Donnarumma. La solita analisi, verrebbe da dire. La solita partita. Come a Berlino contro la Svizzera, come a Oslo lo scorso 6 giugno. Centosessantaquattro giorni più tardi siamo di nuovo al punto di partenza.

Articoli correlati
Ipotesi stage a febbraio per l'Italia? Abodi: "Penso proprio di sì, è interesse comune... Ipotesi stage a febbraio per l'Italia? Abodi: "Penso proprio di sì, è interesse comune andare ai Mondiali"
I norvegesi erano molto più alti degli italiani? Ecco il dato. Nel complesso paghiamo...... I norvegesi erano molto più alti degli italiani? Ecco il dato. Nel complesso paghiamo...
Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate"... Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate"
Altre notizie Serie A
Mawissa nuovo nome per la difesa della Juventus: c'è chi lo paragona a Thuram (senior)... Mawissa nuovo nome per la difesa della Juventus: c'è chi lo paragona a Thuram (senior)
I norvegesi erano molto più alti degli italiani? Ecco il dato. Nel complesso paghiamo...... I norvegesi erano molto più alti degli italiani? Ecco il dato. Nel complesso paghiamo...
Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate"... Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate"
Juventus, il dress code bianconero non fa sconti: niente tuta per Spalletti in panchina... Juventus, il dress code bianconero non fa sconti: niente tuta per Spalletti in panchina
Gattuso in Arabia per la Supercoppa, ma non solo. I prossimi impegni del ct dell'Italia... Gattuso in Arabia per la Supercoppa, ma non solo. I prossimi impegni del ct dell'Italia
Magic Roma: ha fatto più punti di tutti con Ranieri e Gasperini, un 2025 da record... Magic Roma: ha fatto più punti di tutti con Ranieri e Gasperini, un 2025 da record
Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite... Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Federico Peluso, l'avventura atalantina da calciatore prima del ritorno con Palladino... Federico Peluso, l'avventura atalantina da calciatore prima del ritorno con Palladino
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
3 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
4 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Immagine top news n.1 Pio Esposito la nostra speranza. Ma spiega benissimo anche il nostro declino
Immagine top news n.2 Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Immagine top news n.3 Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
Immagine top news n.4 164 giorni dopo di nuovo al punto di partenza. Un'Italia così una novità solo per Gattuso
Immagine top news n.5 Tra dubbi, richieste e rilanci, riecco Conte a Castel Volturno. Il Napoli ritrova il suo allenatore
Immagine top news n.6 Gattuso; "Avrei preferito prendere una lezione di calcio. Questa Italia ha il braccino"
Immagine top news n.7 Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ipotesi stage a febbraio per l'Italia? Abodi: "Penso proprio di sì, è interesse comune andare ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.2 Mawissa nuovo nome per la difesa della Juventus: c'è chi lo paragona a Thuram (senior)
Immagine news Serie A n.3 I norvegesi erano molto più alti degli italiani? Ecco il dato. Nel complesso paghiamo...
Immagine news Serie A n.4 Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, il dress code bianconero non fa sconti: niente tuta per Spalletti in panchina
Immagine news Serie A n.6 Gattuso in Arabia per la Supercoppa, ma non solo. I prossimi impegni del ct dell'Italia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Modena si gode Massolin: valutazione raddoppiata in pochi mesi. Anche se non è titolare
Immagine news Serie B n.2 Sette gare in un mese e poi il mercato: priorità a difesa e attacco. Ma prima serve far punti
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.4 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.6 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, oggi ci sarà la separazione col ds Amarante. Al suo posto promosso Cacace
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Raffaele elogia il gruppo. Granata primi, ma servono 3-4 rinforzi di spessore
Immagine news Serie C n.3 Serie C, continua la 14ª giornata: si giocano Pergolettese-Giana e Foggia-Cavese
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in Serie C"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F, Rossettini esulta dopo il derby: "Era fondamentale riprendere il nostro cammino"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Abbiamo dominato, peccato aver segnato solo un gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Goldoni: "Siamo arrabbiate, possiamo fare meglio. Ci manca coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Di Guglielmo: “Vittoria fondamentale. Il gol nel derby emozione che non si può spiegare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?