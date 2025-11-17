Serie C e CharityStars ancora insieme: al via il progetto benefico ‘C Sociale’

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lega Pro conferma CharityStars come Official charity partner della lega stessa e del suo campionato di Serie C. Si legge, nel comunicato, "un legame solido, quello tra la più grande piattaforma di aste benefiche online e la Lega Italiana Calcio Professionistico, che si rinforza ulteriormente nel segno della solidarietà e della beneficenza.

L’impegno di Lega Pro si amplia grazie al progetto ‘C Sociale’, che porterà in diciotto regioni d’Italia le iniziative solidali firmate Serie C. Le attività, che si svilupperanno durante il campionato e nella fase play, vedranno il supporto di CharityStars, che metterà a disposizione di Lega Pro una vetrina internazionale di utenti pronti a partecipare alle aste per finalità benefiche e ad aggiudicarsi gli ambiti cimeli.

Il via per la stagione 2025-26 avrà luogo in occasione della 15a giornata della Serie C Sky Wifi, dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con le maglie indossate dai portieri durante il match, e successivamente autografate, che saranno all’asta proprio su CharityStars dal 25 novembre in favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer e dei suoi piccoli pazienti.

Le iniziative targate ‘C Sociale’ impreziosiranno tutta la Serie C Sky Wifi, promuovendo la salute e il benessere dei bambini, sostenendo il patrimonio culturale o sensibilizzando verso il tema della sostenibilità ambientale: Lega Pro scende in campo per il sociale.

Visita la pagina dedicata alla Serie C su CharityStars e aggiudicati un oggetto da collezione!".