Maniero sul derby Venezia-Padova: "I valori si azzerano in campo. Gomez? Lo aspettiamo tutti"

Con la pausa per gli impegni delle nazionali che è quasi archiviata la mente è già proiettata al prossimo turno di campionato con la Serie B che vedrà il ritorno di un derby storico come quello fra Padova e Venezia. L’ex centravanti Pippo Maniero, che ha vestito entrambe le maglie, dalla colonne de Il Gazzettino ha parlato così della sfida: “Ho avuto la fortuna di giocarla con i biancoscudati all’Appiani. Dal punto di vista della classifica per il Padova l’importante a fine anno è salvarsi mentre per il Venezia è essere li con le prime a giocarsi la A, ma in una gara del genere si azzera tutto. - prosegue Maniero - Non contano i punti che hai, devi solo pensare a metterci qualcosa in più del solito per vincere una partita che può valere tantissimo per i tifosi e la città. Non è possibile fare pronostici quando si giocano questi derby e sarà così anche sabato”.

Maniero poi elogia il tecnico dei patavini Matteo Andreoletti sottolineando come già lo scorso anno avesse mostrato di che pasta era fatto e elogiando la sua capacità di esprimersi sempre con toni sereni che vengono poi trasmessi anche alla squadra.

Capitolo a parte poi per il Papu Gomez, colpo dell’estate che non è ancora rientrato in campo nonostante la sua squalifica sia ormai terminata: “Non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla per lui. Poi è ovvio che per ripartire bene dopo un lungo stop serve sia l’aspetto fisico sia quello mentale. Ma se ha accettato questa sfida è perché pensa di poter dare ancora qualcosa. Lo aspettiamo con impazienza perché con lui il Padova può puntare a qualcosa più della salvezza”.