C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa

Se chiedete, vi verrà detto ufficialmente che ancora è troppo presto, ma la verità è che in Serie A (e non solo) c'è più di qualcuno che sta pensando già a come muoversi sul calciomercato di gennaio. Specialmente chi, come nel caso in questione, è nei bassifondi della classifica. Un po' come il Genoa.

Da qualche settimana sulla panchina del Genoa siede Daniele De Rossi e l'allenatore romano sembra davvero intenzionato a cambiare faccia alla sua squadra. In maniera significativa. Per questo stanno già cominciando ad emergere le prime voci di mercato verso gennaio. E relative a dei calciatori che De Rossi conosce bene, e che avrebbe suggerito lui stesso in prima persona. Per la porta apprezza per esempio l'idea Mattia Perin: il Genoa proverà a fare un tentativo, il calciatore è disposto a valutare il ritorno in una piazza che ha contribuito al suo sviluppo, ma senza un sostituto la Juventus non apre.

Altro nome fatto da De Rossi alla dirigenza del Genoa è quello di Nicolò Pisilli. Il centrocampista, autore di un meraviglioso gol con l'Italia Under 21 nella rocambolesca sconfitta in rimonta con la Polonia, a Roma non sta giocando e sarebbe un rinforzo apprezzato. Non è discorso semplice nemmeno questo, considerando che dalla Capitale pregustano già di poter inserire Frendrup nell'eventuale trattativa.