Conte è tornato a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli nei giorni scorsi era a Torino

Antonio Conte è tornato a Castel Volturno. Il ritorno nelle sue vesti dell'allenatore del Napoli era previsto per la giornata di oggi, la conferma della sua presenza arriva in questi minuti da Sky Sport. Il tecnico dei campani è infatti già arrivato in tarda mattinata al centro sportivo del Napoli, oggi che sono scaduti i giorni di permesso che erano stati concordati con la società, come da comunicato ufficiale. Nei giorni in cui è stato lontano da Napoli, Conte era a Torino, dove ha comunque ancora parte della famiglia e tanti amici.

Cosa c'è dietro l'assenza di Conte da Napoli negli ultimi giorni? Non può essere una cosa casuale, come minimo deve essere secondo tutti il preludio a una ripartenza forte e decisa. L'allenatore ha le idee chiare e "rilancia puntando i piedi": Conte esige anche nuovi e significativi interventi sul mercato di gennaio. Il messaggio è forte e chiaro, e trova il pieno accordo del presidente De Laurentiis, consapevole che non tutte le scelte estive sono state azzeccate. La società campana è pronta a blindare il tecnico e ad accontentarlo per il rilancio.

Dello sfogo di Conte e in generale della sua situazione a Napoli, ha parlato nelle scorse ore il dirigente Luciano Moggi a TMW: "Certamente non ha mezzi termini. Poi appena apre bocca lo coinvolgono in polemiche che non esistono. Non gli ho mai sentito dire che vuole lasciare. Basta che apra bocca o che sia assente da Napoli quando c'è la sosta della Nazionale per scatenare l'opinione pubblica e far dire a tutti che vuole andare via. Ma non è così".