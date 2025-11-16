Roma Femminile, Bergamaschi: "Abbiamo dominato, peccato aver segnato solo un gol"

Valentina Bergamaschi, protagonista del derby vinto contro la Lazio, ha parlato in mixed zone al termine della gara, commentando la vittoriaq della Roma Femminile che vale molto più dei tre punti.

Sulla prestazione della squadra, l'esterna giallorosso ha spiegato:

“Volevamo darci una scossa dopo due partite un po’ sotto tono. E quale occasione migliore del derby? A Roma è una partita molto sentita e credo che abbiamo fatto una grande gara, dominandola. Peccato aver segnato solo un gol.”

Si passa poi al confronto con le ultime uscite in Champions League:

“Col Vålerenga abbiamo commesso un errore difensivo, l’abbiamo analizzato e lo miglioreremo. In realtà avevamo fatto una partita dominante, ci era mancato solo il gol. A Firenze l’episodio ci ha un po’ tagliato le gambe. Oggi volevamo indirizzarla subito in modo diverso: questo derby ci dà la scossa giusta per il nostro cammino in Champions".

Infine, Bergamaschi racconta l’emozione di giocare all’Olimpico davanti a un pubblico numeroso e coinvolgente:

“Quando sono entrata mi sono emozionata. Volevo avvicinarmi ad Alice e dirle: ‘Mi sono venuti i brividi’", ha concluso.