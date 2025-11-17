Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:34Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo aver vinto in Italia il titolo con la Juventus lo scorso maggio, Sofia Cantore potrebbe fare bis in questo fine settimana con il Washington Spirit, il club statunitense che in estate l’ha prelevata proprio dalle bianconere pagando la clausola di rescissione.

Dopo aver vinto la NWSL Challenge Cup 2025, la squadra della capitale ora è nella finalissima per la vittoria della NWSL Championship dove affronterà il NY/NJ Gotham. La squadra si è infatti imposta per 2-0 sul Portland Thorns nella semifinale dei play off del massimo campionato nordamericano in una Audi Field tutta esaurita con oltre diciannove mila spettatori sugli spalti.

Per Washington sarà la quarta finale nella sua storia: due le sconfitte, nel 2016 contro il Western New York Flash e nel 2024 contro l’Orlando Pride, inframezzate dal successo del 2021 contro il Chicago Red Stars. Le avversarie invece sono alla seconda finale e puntano a fare il bis dopo il successo sul Seattle Reign nel 2023. Appuntamento per sabato 22 novembre (domenica 23 alle ore 2 in Italia), al PayPal Park di San Jose, California.

Per l'azzurra, che ha realizzato 4 gol in undici presenze finora a cui se ne aggiunge un'altra nella Concacaf Champions League in tre presenze, c'è dunque la possibilità di una doppietta di titoli nazionali vinti nello stesso anno.

