Lazio, brutte notizie: si allunga lo stop di Cancellieri, ecco la possibile data del rientro

Non c'è fine al peggio in casa Lazio, alle prese con una miriade di infortuni e già appiedata dal blocco del mercato dell'estate trascorsa. Infatti, al rientro dalla sosta nazionali, il tecnico Maurizio Sarri non avrà a disposizione Matteo Cancellieri, dopo aver rimediato una lesione miotendinea rimediata nella sfida contro l'Atalanta a ottobre. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sport Mediaset, tra l'altro, i tempi di recupero dell'ex Verona sono più lunghi del preventivato. Perciò il 23enne romano salterà le partite contro il Lecce, la doppia sfida con il Milan in Coppa Italia e la sfida casalinga con il Bologna. Uno stop di circa un mese, visto che la prima data utile per il rientro sarebbe la trasferta di Parma del 13 dicembre.

Le ultime su Rovella

Uno stop di circa quattro mesi che condiziona anche il mercato di gennaio. In attesa di scoprire quale sarà il destino biancoceleste nella sessione invernale, la Lazio deve fare i conti con l'infortunio di Nicolò Rovella. Il regista biancoceleste, dopo aver provato per due mesi la terapia conservativa, ha dovuto alzare bandiera bianca e nei prossimi giorni si opererà per provare a risolvere la pubalgia che lo condiziona da inizio stagione. Solo una presenza per 90 minuti contro il Verona, poi la sostituzione nel primo tempo col Sassuolo e il cambio all'intervallo nel derby, prima dello stop che lo tiene lontano dai campi dal 21 settembre. E sarà così almeno fino al 2026.

Curiosità

La squadra di Serie A più sfortunata e falcidiata da infortuni muscolari è la Lazio: 10 giocatori sono finiti ai box per problemi muscolari, per un totale di 42 partite saltate che sono destinate ad aumentare. Rovella, infatti, per la pubalgia si sottoporrà a un intervento e lo terrà fuori a lungo, dopo essere rimasto incatenato in infermeria dal 21 settembre scorso.