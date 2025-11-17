TMW
Sorrento, spunta un nome a sorpresa per la panchina: Banchieri balza in pole
Né Andrea Dossena né Cristian Serpini. Alla fine il Sorrento avrebbe scelto Simone Banchieri come nuovo allenatore al posto di Mirko Conte che dopo l’ultimo turno, e un periodo con zero successi nelle ultime cinque gare, è ormai a un passo dall’esonero.
È quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. L’ufficialità dovrebbe arrivare in giornata dopo l’addio dell’ormai ex direttore sportivo Alessandro Amarante che dovrebbe risolvere in giornata il proprio contratto e venire sostituito dal responsabile dell'area tecnica, Davide Cacace.
