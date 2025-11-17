Il derby Padova-Venezia sarà senza tifosi ospiti: manca solo l'ufficialità

Il derby fra Padova e Venezia in programma nella tredicesima giornata di Serie B sarà quasi certamente privato dello spettacolo sugli spalti, senza quei cori, sfottò e coreografie che avrebbero impreziosito la sfida. Si va infatti verso il divieto di trasferta dei supporters arancioneroverdi a causa di quanto accaduto lo scorso 19 luglio.

Come riferito da Padovasport.tv in quella data presso l’autogrill di Cervada Est lungo l’A27 ci fu uno scontro violento fra le due tifoserie, dirette entrambe ai rispettivi ritiri estivi di Falcade e Pieve di Cadore, con anche il lancio di una moto oltre all’utilizzo di aste, cinture, fumogeni e petardi. Un episodio che portò la Questura di Treviso a emettere 15 DASPO, compresi fra i cinque e i dieci anni -13 per i veneziani e due per i padovani - e che pesa sulla decisione di chiudere la trasferta da parte delle autorità di sicurezza.

Questo sarebbe dunque il motivo per cui non ci saranno tifosi lagunari all’Euganeo, arano attesi circa 1500 persone, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.