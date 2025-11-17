Tra dubbi, richieste e rilanci, riecco Conte a Castel Volturno. Il Napoli ritrova il suo allenatore

Ancora qualche ora e Antonio Conte sarà di nuovo a Napoli. Il tecnico salentino ha esaurito i giorni di stacco concordati con la società e tutto l’ambiente a tinte azzurre attende adesso con impazienza il suo ritorno, anche e soprattutto per capire che aria tira e che destino attende a breve termine i campioni d’Italia in carica.

L’assenza di Conte da Napoli non può essere stata casuale, come minimo deve essere secondo tutti il preludio a una ripartenza forte e decisa. L'allenatore ha le idee chiare e "riparte puntando i piedi": in primo luogo, non accetta che vengano messi in discussione i suoi metodi di lavoro, quelli che lo scorso anno hanno portato al trionfo. Conte esige anche nuovi e significativi interventi sul mercato di gennaio. Il messaggio è forte e chiaro, e trova il pieno accordo del presidente De Laurentiis, consapevole che non tutte le scelte estive sono state azzeccate. La società campana è pronta a blindare il tecnico e ad accontentarlo per il rilancio.

Qualcuno, anche tra i principali commentatore del calcio italiano, conserva ancora dei dubbi, la speranza dei tifosi del Napoli è che Conte torni con le idee chiare e la voglia di far rialzare la testa alla propria squadra.