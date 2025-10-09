Camarda sul primo gol in A: "È un punto di partenza, voglio arrivare il più in alto possibile"

Francesco Camarda, attaccante della Nazionale italiana Under21, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Svezia in programma domani alle ore 18.15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Queste le sue dichiarazioni sul suo primo gol in Serie A in Lecce-Bologna 2-2 dello scorso 28 settembre:

Qual è la sensazione per il primo gol in A?

"Da quando inizi a giocare, sogni vuoi dei momenti come questi. Il primo gol, l'esordio, sono obiettivi che ti poni da quando sei bambino. Diciamo che averlo raggiunto mi dà grande soddisfazione e motivazione. È un punto di partenza e sono sempre più motivato ad arrivare più in alto possibile. Sono qui in Nazionale e penso a questo. Voglio portare i miei compagni ai tre punti".

Sull'essere predestinato.

"Sinceramente non l'ho mai pensato. Vivo sempre sul presente, giorno per giorno. Nel club come in Nazionale, cerco di migliorarmi e di fare meglio possibile. Non sono io a dover dire che sono un predestinato. Cerco di isolarmi il più possibile da tutto".

Sulla carriera.

"Non sono nessuno nel calcio. Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto. Voglio arrivare più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere tutti. Dire a che punto sono arrivato... Non sarei sincero, ho 17 anni. È solo l'inizio, non ho fatto niente. Partita dopo partita voglio migliorarmi sempre di più".

