Cannavaro, secondo CT italiano al prossimo Mondiale. Altri quattro possono qualificarsi

Fabio Cannavaro è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. A distanza di qualche anno dalla breve avventura alla guida della Cina, il capitano dell'Italia campione del Mondo 2006 è pronto a un'altra esperienza da CT. Alla guida di una nazionale già certa della partecipazione al prossimo Mondiale che si disputerà in Nord America. L'Uzbekistan, nazionale della confederazione asiatica, ha infatti staccato il pass lo scorso 5 giugno arrivando secondo nel gruppo A della terza fase di qualificazione ed è pronto all'esordio assoluto in un Mondiale.

Fabio Cannavaro prenderà il posto di Timur Kapadze, attuale CT che però dovrebbe restare nella squadra e fargli d'assistente. Da tempo la federazione uzbeka per la sua prima Coppa del Mondo valutava la possibilità di ingaggiare un commissario tecnico più esperto e, dopo le trattative fallite per Joachim Löw, Fatih Terim e Paulo Bento, ha deciso di ingaggiare l'allenatore italiano.

Cannavaro dopo la nomina ufficiale non sarà però l'unico CT italiano già certo di prendere parte al prossimo Mondiale. A giugno, sei giorni dopo l'Uzbekistan, anche il Brasile di Carlo Ancelotti ha infatti staccato il pass per partecipare alla prossima Coppa del Mondo.

Paese di grandi commissari tecnici l'Italia. Delle 18 squadre fin qui certe della qualificazione due saranno guidate da un CT italiano, ma nei prossimi mesi possono aggiungersene anche altri. La nostra prima speranza, ovviamente, è che anche l'Italia di Gennaro Gattuso possa partecipare al Mondiale. Per come s'è messa la situazione nel raggruppamento, difficilmente lo sapremo prima di marzo.

E' posizionata meglio dell'Italia la Slovacchia di Francesco Calzona, sei punti nelle prime due gare e soprattutto un 2-0 alla Germania lo scorso 4 settembre che lascia ben sperare in vista della qualificazione diretta. Si giocherà invece la qualificazione ai play-off con la Georgia la Turchia di Vincenzo Montella visto che il gruppo E vede la Spagna saldamente al comando.

Gioca per il secondo posto anche l'Ungheria di Marco Rossi: nel raggruppamento guidato dal Portogallo, i magiari dovranno avere la meglio di Armenia e Irlanda. Son certi invece della mancata qualificazione Emilio De Leo (Malta) e Roberto Cevoli (San Marino), entrambi ultime nei rispettivi raggruppamenti. Quasi fuori anche la Lettonia di Paolo Nicolato.

In giro per il mondo abbiamo però anche altri due CT: a guidare la Nazionale di calcio delle Comore c'è Stefano Cusin, mentre da qualche settimana alla guida dell'Afghanistan c'è Vincenzo Annese. In entrambi i casi, la corsa per la prossima Coppa del Mondo s'è già interrotta da un po'.

TUTTI I COMMISSARI TECNICI ITALIANI

Gennaro Gattuso (Italia)

Carlo Ancelotti (Brasile)

Vincenzo Montella (Turchia)

Marco Rossi (Ungheria)

Francesco Calzona (Slovacchia)

Stefano Cusin (Comore)

Paolo Nicolato (Lettonia)

Emilio De Leo (Malta)

Roberto Cevoli (San Marino)

Vincenzo Annese (Afghanistan)

*Fabio Cannavaro (Uzbekistan)

*=Ancora non ufficializzato