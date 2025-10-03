Olanda, i convocati di Koeman: due interisti in lista, sorpresa Meerdink
Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali. La nazionale olandese giocherà contro Malta giovedì 9 e poi il 12 ottobre proseguirà il suo cammino con una partita casalinga contro la Finlandia. Per l'occasione, la nazionale olandese torna alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam dopo undici mesi di assenza. Ecco l 'elenco completo:
Portieri: Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen); Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion); Robin Roefs (Sunderland).
Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Inter); Denzel Dumfries (Inter); Jeremie Frimpong (Liverpool); Quilindschy Hartman (Burnley); Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion); Jurriën Timber (Arsenal); Quinten Timber (Feyenoord); Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona); Ryan Gravenberch (Liverpool); Tijjani Reijnders (Manchester City); Jerdy Schouten (PSV); Xavi Simons (Tottenham Hotspur); Donyell Malen (Aston Villa).
Attaccanti: Cody Gakpo (Liverpool); Mexx Meerdink (AZ); Wout Weghorst (Ajax); Justin Kluivert (Bournemouth).
