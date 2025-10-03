TMW La Russa: "Vedrete che si ridiscuterà l'opportunità o meno di abbattere San Siro"

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto a margine di un evento, parlando così ai media presenti, tra cui TMW, anche dell'ipotesi di abbattere San Siro: "In tutto il mondo ci sono stadi attaccati anche a 50 metri l'uno dall'altro. L'Everton non ha abbattuto il suo stadio, ma lo ha destinato al calcio femminile e ne ha costruito uno nuovo. In Argentina ci sono a 50 metri, in Inghilterra… Ma ci sono le foto, andate su internet e scoprite quanti stadi sono uno vicino all'altro. Ormai lo stadio nuovo è stato autorizzato ed era anche la mia ambizione e il mio desiderio. È giusto che Inter e Milan abbiano uno stadio moderno. La mia contrarietà sta nella necessità di abbattere San Siro, anzi. L'ho detto e lo ripeto, quando si parla di Milano nel mondo si parla della Scala e della Scala del Calcio, sono due monumenti che non sono inutilizzato: alla Scala ci facciamo le opera e San Siro di utilizzo ne potrebbe avere tantissimi, risparmiando gli 80 milioni circa che saranno necessari per demolirli, senza contare il danno ambientale che ne deriverà. Ma ci sarà tempo perché sapete quello che avverrà? Si costruirà il nuovo stadio, le società hanno il diritto di edificare, ci mettono i soldi e non è che lo possono fare per beneficienza…".

Che cosa crede che avverrà però?

"Che nel momento che ci sarà il nuovo stadio e bisognerà cominciare ad abbattere quello vecchio, con l'accordo delle società che hanno ormai un diritto acquisito, si ridiscuterà dell'opportunità o meno di abbattere San Siro, specie se ci sarà una Giunta non di sinistra".

Che utilizzo le piacerebbe per San Siro?

"Innanzitutto ci sono altre squadre a Milano che giocano a calcio, l'Alcione, il calcio femminile, l'Under 23 dell'Inter, che va a giocare a Monza, il Milan Futuro va a giocare a Solbiate… Poi ci sono i concerti e con un minimo di ristrutturazione non così imponente addirittura potrebbe essere utilizzato anche tutto l'anno".

Juve-Milan per chi tifa?

"1-1".

Le fa paura il Milan di Allegri?

"Paura un interista per un milanista non la può mai avere".