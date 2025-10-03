Futuro in bilico al Torino? Baroni: "Klopp in 24 anni è stato solo in 2 club. In Italia è impossibile"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato anche della sua posizione, visto che negli ultimi giorni si è parlato molto del suo futuro in bilico sulla panchina granata: "L'anno scorso sono cambiati il 90% degli allenatori rispetto all'anno prima, quest'anno il 60%. Un riferimento come Klopp in 24 anni ha cambiato solo due squadra, questo non potrebbe avvenire in Italia perché c'è un sistema diverso. Sono concentrato solo sul lavoro e sul Toro".

Sente la fiducia del presidente?

"Sapevamo del calendario difficile, abbiamo trovato sei delle prime sette in classifica. Queste difficoltà vogliamo superarle e costruire, è in queste gare che dobbiamo trovare forza e solidità".

I giocatori hanno compreso il momento difficile?

"Sì. Ho visto questi occhi nella gara di Parma, anche se non è bastato. Abbiamo vissuto una settimana corta, lavorando con la convinzione di uscire da questa situazione complicata: possiamo farlo tutti insieme".