Caso escort a Milano. Il Giornale rivela i nomi di alcuni calciatori: nessun indagato

Arrivano novità importanti, riportate da Il Giornale, in merito al caso escort a Milano che coinvolge anche qualche calciatore, o ex, di Serie A. Nell'inchiesta sono emersi nomi noti del mondo del calcio, non indagati ma citati nelle intercettazioni legate alla presunta rete organizzata intorno a Emanuele Buttini e Deborah Ronchi.

Tra questi compaiono anche Dejan Stankovic, ex giocatore di Inter e Lazio, e il figlio Filip, oltre a Daniel Maldini. Nei documenti dell'indagine i nomi sono stati omissati per ovvi motivi, visto che il sesso a pagamento non è reato, ma per un refuso sono rimasti visibili, nell'ordinanza, quelli di Marcus Pedersen del Torino e di Christian Volpato del Sassuolo. Nella richiesta presentata dal pm al gip compare il nome di Cheickh Niasse, centrocampista del Verona, insieme a quello, come detto, di Dejan Stankovic.

Per quel che riguarda gli altri, che fanno lievitare il numero fino a più di cinquanta calciatori, la traccia è stata trovata nell'elenco di parole chiave che nel decreto di perquisizione eseguito lunedì scorso viene indicato nei dettagli per sottoporre ad analisi tecnica i dispositivi sequestrati. Si tratta, sempre secondo quanto riportato da Il Giornale, di nomi che la Procura non indica a caso e che devono essere emersi nelle intercettazioni in cui le escort e i presunti protettori pianificavano gli incontri.

L'elenco è significativo per capire quanto fosse ramificata la rete di affari del Made Luzury Concierge. Tanti i calciatori di Inter e Milan, attuali o ex: Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud e Menez. Citato nelle parole chiave anche il nome di Calafiori, così come quelli di Huijsen, Vlahovic, Arthur Melo, Scamacca e Ruggeri, oltre a Daniel Maldini e Nuno Tavares. Impossibile comunque sapere per il momento se e quali di loro abbiano effettivamente ceduto alle proposte.