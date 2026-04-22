Niente da fare per il Trapani, il CONI respinge il ricorso. Antonini: "Scandalo senza precedenti"

Niente da fare per il Trapani e Valerio Antonini. Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti respinto il ricorso presentato dal club siciliano per la restituzione di sette punti dei 25 punti di penalizzazioni accumulati in questa stagione che hanno decretato la retrocessione in Serie D dopo l'ultimo turno di campionato. In attesa del comunicato del CONI la notizia è stata diffusa dallo stesso Antonini suoi propri social in cui parla di "scandalo senza precedenti" e dà appuntamento a domani per un'altra tappa della battaglia legale.

Il commento di Antonini

"Sono riusciti a respingere anche questo ricorso nonostante le schiaccianti ed evidenti documentazioni allegate. È uno scandalo senza precedenti. Ora che ci possiamo aspettare da domani in CFA e la prossima settimana sempre dal Coni per gli altri 10 punti che abbiamo richiesto? - si legge sul suo post social - Solo la sentenza dell’8 li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo".

Sono riusciti a respingere anche questo ricorso nonostante le schiaccianti ed evidenti documentazioni allegate. E’ uno... Pubblicato da Valerio Antonini su Mercoledì 22 aprile 2026

La classifica del Girone C di Serie C pertanto resta la seguente: Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B.

Benevento promosso in Serie B.

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

Trapani aritmeticamente retrocesso in Serie D