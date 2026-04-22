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Mantova, Trimboli: "Pochi punti per la salvezza. A Bolzano per dare il colpo di grazia al SudTirol"

Mantova, Trimboli: "Pochi punti per la salvezza. A Bolzano per dare il colpo di grazia al SudTirol"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:29Serie B
Tommaso Maschio

Siamo consci che serve ancora qualche punto per la salvezza e abbiamo tre partite per ottenerlo. Col SudTirol ce la metteremo tutta, sarà come una finale anche se in trasferta abbiamo ottenuto un po' meno, ma contro lo Spezia è andata bene quindi anche questo fattore sta cambiando”. Il centrocampista Simone Trimboli parla così della corsa salvezza dalle colonne della Voce di Mantova sottolineando come la sconfitta con l’Avellino sia solo un incidente di percorso che non preoccupa e che l’entusiasmo nella squadra e nella piazza resta altissimo: “Fare calcoli è però sbagliato, distrae e basta. Dobbiamo scendere in campo per vincere contro una squadra in difficoltà a cui proveremo a dare il colpo di grazia”.

Il classe 2002 poi spiega come siano altre le squadre a sentire la pressione di questa situazione e di come a gennaio avrebbe firmato per trovarsi in questa posizione di classifica a tre giornate dalla fine anche se la squadra virgiliana non è ancora salva.

Infine Trimboli torna sulle sue parole dopo il 2-2 contro l’Empoli (siamo incazzati perché in questo momento tre punti avrebbero fatto la differenza. Per noi è una mezza sconfitta”): “L’ho fatto perché so quanto diamo forti e quanto possiamo ottenere se diamo il 100%. A Empoli, nel secondo tempo, siamo stati remissivi, ci siamo accontentati. E questo non va bene. Dopo quella partita c’è stato uno step di crescita e maturità, siamo diventati più consapevoli dei nostri mezzi e dei nostri valori”.

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