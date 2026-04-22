Orsi: "Fossi Meret andrei via per trovare continuità. Giusto mettere in discussione Conte"

Intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, Fernando Orsi ha analizzato i temi in casa Napoli partendo dal mettere in discussione Conte: "Sì, è giusto. Non è stata una stagione esaltante. È vero che c’è stata la Supercoppa, ma ci si aspettava di più, soprattutto nella gestione di alcune partite. Se si mettono in discussione tutti, si può mettere in discussione anche Conte. Ad esempio la gestione dei “Fab Four” poteva essere diversa: farli giocare sempre insieme non è detto fosse la soluzione migliore. Si poteva ruotare di più, come fanno le grandi squadre".

Venendo al discorso legato ai portieri, viene chiesto se ritiene giusto che Milinkovic-Savic sia il titolare di Meret: "È una scelta dell’allenatore. Meret viene da due scudetti ed è uno dei migliori portieri italiani, ma Conte ha voluto un profilo diverso. Probabilmente la decisione era già stata presa dall’inizio. Dal punto di vista tecnico io preferisco Meret, ma è una scelta soggettiva. Milinkovic-Savic è comunque un ottimo portiere, con caratteristiche diverse.

Milinkovic-Savic è molto alto, gioca bene con i piedi e rilancia bene, caratteristiche oggi molto richieste. Meret invece è più forte tra i pali e nelle uscite basse. Sono due profili di portieri molto diversi tra loro. Se Conte andasse via, Meret potrebbe tornare titolare? Non lo so. Personalmente, fossi in Alex Meret, valuterei anche di andare via per trovare continuità in una squadra diversa dopo un ciclo al Napoli. Due portieri di questo livello nella stessa squadra sono quasi un lusso".