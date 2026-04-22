Galatasaray pazzo per Rowe. Per strapparlo al Bologna può essere sacrificato Noah Lang

L'esplosione a Bologna di Jonathan Rowe ha fatto drizzare le orecchie anche nel resto d'Europa, e se da una parte in Inghilterra c'è chi invoca la sua convocazione in Nazionale per il Mondiale, è inevitabile che il suo nome inizi già a finire nei discorsi delle possibili trattative di mercato estive.

Come riferisce l'edizione odierna del Resto del Carlino, in Turchia gli uomini di mercato del Galatasaray avrebbero preso già contatto con gli agenti del calciatore per capire la sua disponibilità di accettare un eventuale trasferimento a Istanbul. Sul tavolo la possibilità di giocare in Champions e un contratto da 2,5/3 milioni di euro a stagione. Il Gala per prenderlo sarebbe addirittura pronto a sacrificare Noah Lang, arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.

A Casteldebole fanno sapere come richieste di informazioni o proposte ufficiali non siano arrivate e come l’inglese, acquistato la scorsa estate per 17 milioni più 2,5 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita, abbia un contratto in scadenza al 2029 con opzione per la stagione successiva. Insomma se il Galatasaray avrà intenzioni serie, dovrà comunque parlare col club rossoblù, che avrà il pallino in mano.