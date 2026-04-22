Fiorentina, Vanoli via ma solo per un top. Tra i preferiti di Paratici c'è anche Andoni Iraola

Se la Fiorentina è chiamata agli ultimi sforzi per raggiungere una salvezza ormai distante solo una manciata di punti, per Fabio Paratici si avvicina il momento più importante: quello di prendere la definitiva decisione sul futuro allenatore.

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il club viola avrebbe sì intenzione di svoltare e ripartire da un anno zero, ma allo stesso tempo non tutti i tecnici sono uguali e un conto è cambiare per portare sulle rive dell'Arno un tecnico di altissimo profilo, un altro è farlo senza che questo comporti un significativo aumento di qualità. Non a caso nelle scorse settimane sarebbero partiti sondaggi - diretti o indiretti - per profili del calibro di Enzo Maresca o Francesco Farioli.

Ed è in questo scenario, si legge, che starebbe emergendo anche il nome del tecnico basco Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth e opzionato anche dal Manchester United. E Paolo Vanoli? Per il Corriere Fiorentino, si legge in chiusura, la sua conferma non appare così impossibile. Il concetto, come detto, è uno: se arriva un top si cambia, sennò avanti con il tecnico lombardo.