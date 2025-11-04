Castro ha il doppio passaporto, ma aspetta l'Argentina: Scaloni lo chiama?

Santiago Castro si è preso il Bologna. A 21 anni l'argentino è diventato il punto fermo dell'attacco della squadra di Vincenzo Italiano, come suggellato dalla pregevole doppietta siglata nella vittoria dei rossoblu contro il Parma di Cuesta.

Non tutti sanno che il centravanti è in possesso del doppio passaporto, argentino ed italiano: non avendo ancora giocato nella Nazionale di Scaloni, il dubbio sulla sua scelta viene.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola però spiega che nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto sognata chiamata dal ct. Una chiamata che ha atteso per scelta, visto che il suo desiderio è sempre stato quello di rappresentare l'Argentina. In questo inizio di stagione Santi ha raccolto 4 reti e un assist nelle prime nove presenze in Serie A, oltre ad altre tre apparizioni (senza reti) in Europa League. Arrivato a gennaio del 2023 dal Velez, in totale con la maglia del Bologna ha collezionato 15 reti e 10 assist in 65 partite giocate.