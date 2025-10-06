Celik, Cristante e non solo: nell'avvio show della Roma di Gasperini spiccano i giocatori più criticati

Uno dei giocatori chiave nell'ennesima vittoria della Roma in questo inizio di stagione, quella contro la Fiorentina, è stato Zeki Celik. Dopo aver saltato la prima di campionato per squalifica, il turco si è piano piano affacciato in squadra diventando di fatto un titolarissimo per Gasperini.

Lo stesso tecnico, dopo l'ottima prestazione contro la Fiorentina, ha utilizzato parole al miele per descrivere il suo rendimento: "Anche l'anno scorso mi piaceva particolarmente quando l'ho visto. Per me è un giocatore affidabile e molto duttile. Ha capacità di corsa e tecnica, può evolversi ancor di più. Sono quei giocatori che dove li metti stanno. Lui è uno dei nostri punti di forza".

Il turco però non è da solo, visto che dietro il rendimento al top della Roma ci sono anche le prestazioni di tanti altri giocatori particolarmente criticati nel recente passato: uno dei primi che viene in mente è quel Bryan Cristante in gol contro i viola, quest'anno capitano e punto di riferimento in mezzo al campo. Ma pure il rendimento di Mario Hermoso, dopo i problemi della passata stagione, sembra davvero di un altro livello. E quindi quel Lorenzo Pellegrini, per settimane ai margini del progetto ma improvvisamente tornato protagonista a cominciare dal gol che ha deciso il derby contro la Lazio.