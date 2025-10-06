Ufficiale Salta un'altra panchina in Serie C, la Dolomiti Bellunesi esonera mister Zanini. La nota

Costa molto cara al tecnico Zanini la sconfitta per 4-0 contro la Pro Vercelli nell'ultimo turno di campionato. La Dolomiti Bellunesi infatti ha deciso per l'esonero dell'allenatore che aveva conquistato la promozione lo scorso anno e che finora aveva raccolto sette punti in otto gare. Di seguito la nota della società:

"La Dolomiti Bellunesi SRL comunica di aver sollevato Nicola Zanini dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La società desidera esprimere a mister Zanini il più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate da quando ha assunto la guida del gruppo.

Sotto la sua gestione, la Dolomiti Bellunesi ha raggiunto traguardi straordinari: il secondo posto nel campionato di Serie D 2023-2024 e, soprattutto, la promozione in Serie C, arrivata nella scorsa primavera. Risultati che resteranno scolpiti nella memoria e nella storia del club, a testimonianza di un percorso sportivo e umano di grande valore.

A mister Zanini, l’intero ambiente dolomitico augura il meglio a livello professionale e personale.

Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore".