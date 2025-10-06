Pareggite Juventus? Cambiaso: "Ogni gara a sé. Ci mancano solo i 2 punti col Verona"

Ai microfoni di SportMediaset, l'esterno della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato dopo il pareggio per 0 a 0 contro il Milan. Queste le parole del giocatore: "Una partita bloccata, non mi aspettavo nulla di diverso conoscendo il mister e il Milan. Noi in fase offensiva avremmo potuto fare di più probabilmente, ma è stata una gara equilibrata e poi gli episodi spesso cambiano le partite, penso all'occasione di Gatti o al rigore di Pulisic".

Cosa manca a questa Juventus, soprattutto in fase offensiva?

"Avremmo potuto fare più superiorità numerica sugli esterni, muovendo la palla più velocemente. Loro però difendono molto bene, noi potevamo fare di più anche coi cross e coi tiri da fuori. Dobbiamo lavorare, c'è tanto lavoro da fare".

Un altro pareggio dopo i 4 precedenti...

"Le tante partite sono un fattore, ogni gara però è diversa. I 5 pareggi sono tutti diversi, sicuramente ci mancano i 2 punti di Verona, poi pareggiare con Atalanta e Milan ci può stare e in mezzo c'è stata la Champions. Continuiamo a lavorare con entusiasmo".

Si può parlare come lo scorso anno di pareggite?

"Sono cose che lasciano il tempo che trovano. Ripeto, l'unico dove bisognava vincere è Verona, per il resto abbiamo fatto del nostro meglio".