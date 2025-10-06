Ufficiale
Genoa, nuovo contratto per il bomber della Primavera. Nuredini firma per tre anni
Rinnovo di contratto per un giocatore del settore giovanile del Genoa, che si lega ai colori rossoblù per altri tre anni circa, il centravanti Joi Xheto Nuredini (18 anni) in forza attualmente alla squadra Primavera:
Ecco quanto fa sapere il Genoa a proposito dell'avvenuto rinnovo: "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Joi Nuredini fino al 30/06/2028. L’attaccante nato il 05/08/2007, tra i talenti emergenti a livello europeo con l’Albania U19 e autore del gol vittoria nella partita di ieri nel campionato Primavera 1, ha realizzato in maglia rossoblù 32 gol in 75 partite con U20, U18 e U17".
