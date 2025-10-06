Pescara, apprensione per il ginocchio di Olzer: oggi la risonanza magnetica

In casa Pescara c’è attesa per conoscere le condizioni del ginocchio del fantasista Giacomo Olzer, uno dei più positivi della formazione di Vivarini in questo avvio di stagione. Il classe 2001 infatti nel corso della sfida contro la Sampdoria è dovuto uscire dal campo dopo appena una manciata di minuti a causa di un problema fisico.

Il giocatore infatti ha accusato una fitta al ginocchio destro, senza che prima vi fosse stato un contrasto, che lo ha costretto a lasciare il campo con Davide Merola a sostituirlo. Nella giornata di oggi il giocatore si sottoporrà a una risonanza magnetica per stabilire l’entità dell’infortunio e comprendere i tempi di recupero. Novità sono attese per il tardo pomeriggio come riferisce Rete 8.

Ricordiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie A, osserverà un turno di riposo a causa delle gare delle nazionali. La squadra abruzzese infatti tornerà in campo il 18 ottobre in casa contro la Carrarese.