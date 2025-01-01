TMW Radio Garbo: "Juve, centrocampo peggiore tra le big. Così impensabile lo scudetto"

Daniele Garbo è stato ospite di Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanã.

Dopo sei giornate è ancora presto per trarre bilanci definitivi, ma qual è la squadra che ti sta convincendo di più?

"Dico il Milan perché non mi aspettavo potesse essere già lassù. Si vede il lavoro di Allegri anche senza Leao, che ieri non è entrato bene. Non so se sia un squadra da scudetto, ma se ieri Pulisic non avesse sbagliato il rigore staremmo parlando ancora di una squadra in testa alla classifica".

Cosa ti aspetti dunque da Leao?

"Leao non è più un ragazzino e deve decidere cosa fare da grande. Questa è la sua ultima opportunità con Allegri e se non dovesse fare il salto quest'anno penso che la sua carriera sarà in discesa. Di certo non è un centravanti, perché lì davanti sono più i gol che sbaglia che quelli che fa".

Che giudizio dai sulla prestazione della Juventus contro i rossoneri?

"Credo che la Juventus abbia acquistato due attaccanti che insieme non ne fanno uno. I soldi che sono stati spesi per David e Openda potevano essere investiti per prendere un altro centrocampista, dato che il pacchetto mediano della Juventus è il peggiore tra quelli delle big. Con questo centrocampo non può pensare di puntare allo scudetto".

Della Fiorentina a picco che ne pensi?

"Di solito quando le cose vanno male il primo a saltare è l'allenatore, ma se i giocatori lo seguono ovviamente ha senso continuare. Penso quindi che proprio i calciatori si debbano prendere delle responsabilità, anche perché vengono pagati e non poco. Alla fine in campo vanno loro e devono dimostrare di essere di un certo livello".

La Roma sta meritando il primo posto in classifica?

"Inannzitutto è la miglior difesa del campionato e questo è un dato non di secondo conto. Continuo però a pensare che sia una squadra incompleta e che stia andando oltre i propri limiti. Pensi anche che la Roma con Vlahovic, Kean o Hojlund sarebbe da primissimi posti, ma con Dovbyk e Ferguson è difficile puntare al quarto posto".

Infine c'è la Lazio, ancora in grande difficoltà.

La Lazio è in piena emergenza e questo è dovuto dal mercato bloccato in Estato; peraltro leggevo che anche a Gennaio non è detto che si possa operare sul mercato. La squadra ha gli uomini contati e così Sarri fa a fatica a costruire qualcosa. Magari vincerà alcune partite inaspettate, ma mi attendo alti e bassi per tutto l'anno".