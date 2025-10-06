Spezia, Stillitano conferma il tecnico: "Dobbiamo stare vicini alla squadra e a mister D’Angelo"

Un momento non dei più semplici per lo Spezia, che dopo la sconfitta di sabato contro il Palermo si trova all'ultimo posto della graduatoria del campionato di Serie B, che adesso osserverà due settimane di sosta per la pausa Nazionali. Due settimane nelle quali la squadra sarà chiamata a lavorare sodo per invertire la rotta: la preparazione dei bianconeri è infatti già ripresa, chiaramente agli ordini di mister Luca D'Angelo, che è stato quest'oggi (nuovamente) confermato dal presidente Charlie Stillitano.

Che si è così espresso ai canali ufficiali del club:

"Sicuramente non è stato l’avvio di stagione che tutti noi immaginavamo. Siamo delusi, dispiaciuti, ma soprattutto consapevoli. Consapevoli che non stiamo ancora mostrando il vero volto dello Spezia, quello fatto di orgoglio, carattere e appartenenza.

Il primo pensiero è rivolto ai nostri tifosi, che anche dopo la gara di sabato hanno dimostrato cosa significa amare questi colori: ci hanno sostenuto fino alla fine ed è in primis per loro che vogliamo reagire.

Insieme a Thomas Roberts, che è sempre vicino, presente e coinvolto in ogni scelta, e a tutto il board di Spezia Calcio, abbiamo analizzato con lucidità questo momento difficile e siamo più che mai convinti di poterne uscire. Ne usciremo grazie a ciò che ci ha sempre contraddistinto: la cultura del lavoro, il sacrificio e l’unità d’intenti.

Siamo tutti responsabili di questo inizio, nessuno escluso, ma proprio per questo ognuno di noi è chiamato a guardarsi dentro, a ritrovare quella scintilla, quel fuoco, quella fame che in passato ci ha permesso di compiere imprese straordinarie.

Perché lo Spezia non si arrende. Mai.

Lo Spezia combatte, reagisce, rialza la testa e riscrive la propria storia con dignità e coraggio.

Siamo tutti uniti e adesso è il momento di stare insieme, di lavorare, di credere. Dobbiamo stare vicini alla squadra e a mister D’Angelo, perché passo dopo passo, torneremo a essere lo Spezia che tutti conosciamo e amiamo.

Perché quando lo Spezia cade, non è per restare giù. È per rialzarsi più forte di prima".

Gli fa eco anche il DS Stefano Melissano: “Come ha detto il Presidente Stillitano, in questo momento dobbiamo restare compatti e pensare solo a lavorare per invertire il cammino che abbiamo avuto fino a oggi. Dobbiamo esser vicini a mister D’Angelo e alla squadra, un gruppo con valori tecnici e morali importanti, che farà di tutto per rialzarsi. Ne sono sicuro”.