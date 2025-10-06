Cavese, è un loop mentale? Il calcio di Prosperi è equilibrato e credibile: e ha sempre funzionato

Tra le squadre che stanno viaggiando a vele abbastanza spiegate, in Serie C, c'è la Pianese, con mister Alessandro Birindelli che ha ereditato la squadra da Alessandro Formisano, ora al Livorno: una stagione storica, quella passata, per le zebrette amiatine, che affonda però le radice nella gestione di chi ha preceduto Formisano. Mister Fabio Prosperi, attuale trainer della Cavese.

Una Cavese che al momento è penultima in classifica nel Girone C, e che ha visto l'allenatore in bilico prima del turno infrasettimanale, poi vinto a Monopoli: chiaro ed eloquente il gesto della squadra, che dopo la vittoria si è radunata sotto la tribuna - dove era il tecnico - per esultare con lui. Il gruppo c'è ed è dalla sua. Come dalla sua sono stati i risultati in quel di Piancastagnaio, dove ha centrato la promozione in Serie C lasciando poi la squadra in zona playoff a dicembre dell'anno scorso: separazione consensuale con la Pianese, per divergenze di vedute sul futuro. Perché mai, quindi, i risultati non dovrebbero arrivare anche a Cava?

Costruzione dal basso, fraseggio, palloni mossi con intelligenza occupando tutte le parti del campo con un possesso mai fine a sé stesso, calcio razionale e organizzato, forse non spettacolare ma equilibrato e credibile. Un lavoro maniacale che si sviluppa poi anche in tanto lavoro mentale. Elementi - frutto di idee e identità - che funzionano quando magari non c'è un budget altissimo per fare la squadra, come nel caso della Cavese che ha ridotto rispetto all'anno passato.

Serve forse ritrovare solo serenità, e le cose potranno raddrizzarsi.