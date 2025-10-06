Padova, Bianchi: "A Bari dominato per 70'. Un errore ha ribaltato tutto, ma questa è la B"

Nonostante la sconfitta al San Nicola in casa Padova la prestazione della squadra di mister Andreoletti è stata ben accolta con l’amministratrice delegata Alessandra Bianchi che dalle colonne de Il Gazzettino fa sapere come anche il patron Joseph Oughourlian sia stato soddisfatto del gioco espresso: “Ci siamo sentiti anche dopo la partita di sabato – spiega l’ad - segue sempre con attenzione la squadra anche se è lontano fisicamente e condivide la nostra visione. Intanto è contento del lavoro che è stato fatto, e come noi è convinto della bontà di questa squadra”.

Spazio poi all’analisi della sfida in Puglia: “Per 70 minuti siamo stati padroni del gioco e abbiamo espresso delle ottime giocate creando occasioni, poi c’è stata questa disattenzione che magari l’anno scorso in serie C si poteva in qualche modo coprire mentre in B non viene perdonata. L’errore ha ribaltato le sorti della partita per cui c’è molta amarezza, ma questa è la categoria”.

Bianchi si sofferma anche su alcuni nuovi innesti che non sembrano particolarmente inseriti negli schemi spiegando che queste domande andrebbero rivolte al mister e chiedendo di dare tempo ai nuovi affinché possano completare il loro inserimento e dare una mano alla vecchia guarda che aveva conquistato la promozione lo scorso anno.