Cervone: "Svilar non si vende. Dopo Totti e De Rossi, i romanisti hanno un altro campione"

Solo cinque gol subiti. Che con gli expected goals sarebbero 12. Mile Svilar è il grande protagonista di questa Roma con le sue parate. E chi di parate se ne intende è Giovanni Cervone. L'ex estremo difensore giallorosso, intervistato dall'edizione romana del Corriere della Sera ha elogiato l'attuale titolare della porta della squadra di Gian Piero Gasperini. Per l'ex numero uno, il belga naturalizzato serbo è il miglior portiere del campionato. "Ma senza discussione - ha proseguito -. Alla Roma sta portando punti in continuazione, è un fuoriclasse. Mi domando: ma perché in passato è stato tenuto in panchina? Come è possibile? Boh".

E l'obiettivo della squadra della capitale deve essere uno secondo Cervone: tenersi stretto Svilar: "Un tesoro non si vende - ha proseguito -. Mio padre mi diceva: 'Un portiere forte è mezza squadra'. Ecco: lui è più di mezza Roma. E aggiungo: finalmente dopo tanti anni, dopo Totti e De Rossi, i tifosi hanno un altro campione con cui identificarsi".

Il portiere è sceso in campo quest’anno in 15 occasioni fra campionato ed Europa League incassando, come detto, cinque reti in A e quattro nella competizione internazionale. Ma i clean sheet quest’anno sono stati ben sette, praticamente una partita su due concluse senza incassare gol.