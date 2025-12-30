Lazio, Samardzic più di un’idea: come si può sbloccare con l’Atalanta

Mentre continua la polemica arbitrale tra post social, PEC e note di agenzie, la Lazio lavora anche sul fronte mercato. Il focus della società è diviso, il presidente Lotito dopo aver inviato una PEC alla Lega è stato descritto nelle agenzie come profondamente amareggiato per le parole del presidente Simonelli. La presa di posizione ufficiale tramite comunicato ancora non è arrivata, ma è chiaro come la Lazio sia arrabbiata e in questo momento si sente sola contro il mondo. Dall’altra parte c’è il direttore sportivo Fabiani che deve lavorare per regalare a Sarri quei rinforzi funzionali per migliorare da subito la rosa. La priorità del tecnico toscano è il centrocampo, dove mancano gol e fantasia e il nome che può risolvere i problemi è quello di Lazar Samardzic.

Lazio, possibile apertura per Samardzic

In casa Atalanta ci saranno delle uscite in questo mercato di gennaio e Lazar Samardzic può lasciare Bergamo. Il profilo del serbo ex Udinese può rientrare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri, che alla società ha chiesto giocatori pronti da subito ad avere impatto nel calcio italiano. L’Atalanta può aprire alla cessione di Samardzic, la Lazio però per motivi di cassa al momento non può fare l’operazione a titolo definitivo. La società biancoceleste vorrebbe provare a fare un prestito con obbligo di riscatto, operazione che eviterebbe di pesare sul costo del lavoro allargato in vista del mercato estivo. Rimandare a giugno il riscatto, accettando anche la richiesta di 20 milioni dell’Atalanta, pur di regalare subito a Sarri un rinforzo.