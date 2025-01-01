Chi sono i 3 portieri più decisivi della Serie A? Al primo posto c'è Provedel della Lazio

Fino a questo punto della stagione, la sensazione è chiara: più che dagli attaccanti, molti punti sono stati costruiti partendo da dietro. Le classifiche raccontano gol, assist e xG offensivi, ma c’è un altro dato che fotografa in modo molto più preciso l’impatto reale di un portiere sulle sorti di una squadra: la differenza tra gol subiti ed Expected Goals Against, cioè le reti che una difesa "avrebbe dovuto" concedere in base alla qualità delle occasioni affrontate. Guardando questo parametro, emerge una graduatoria che premia chi, con parate decisive e continuità, ha letteralmente spostato l’ago della bilancia.

Al terzo posto c’è Mike Maignan, riferimento assoluto del Milan. Il portiere francese ha incassato 9 gol a fronte di 14.3 Expected Goals Against in 11 partite, per una differenza di -5.3. Numeri che certificano quanto spesso Maignan abbia salvato i rossoneri in situazioni complicate, andando ben oltre il dovere statistico.

Seconda posizione per Mile Svilar, una delle certezze di questa stagione. In 12 presenze con la Roma ha subito appena 6 reti, nonostante un xGA di 13.51: la differenza di -7.51 racconta un portiere capace di tenere in piedi la squadra anche nei momenti di maggiore pressione.

In vetta troviamo Ivan Provedel. Il numero uno della Lazio ha concesso 9 gol in 12 partite, contro 16.59 Expected Goals Against, firmando la miglior differenza del lotto: -7.59. Un dato che conferma come, finora, i guanti di Provedel siano stati uno dei fattori più determinanti dell’intero campionato.