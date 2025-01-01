Konsel: "Svilar ha raggiunto il livello da top player". E sorride: "Spero non lo vendano mai"

L'ex portiere della Roma Michael Konsel ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport di Mile Svilar: "L’ho capito subito che sarebbe diventato un ottimo portiere. Non perché sia un mago, ma per la personalità e la presenza che ha mostrato, e io ho subito visto, fin dal primo giorno. Solo chi ha carattere può diventare un fuoriclasse".

L'ex numero 1 ha poi sottolineato a che punto sia l'attuale estremo difensore giallorosso: "Direi al punto del 'speriamo che non lo vendano mai' (ride, ndr). Lo vediamo ogni partita: è fondamentale per questa squadra e ha raggiunto un livello da top player internazionale. Certo, deve ancora accumulare esperienza, soprattutto nelle competizioni europee. Per crescere ulteriormente deve giocare la Champions il prima possibile".

Insomma, Svilar è un portiere che fa la differenza: "Nettamente, e lo sta dimostrando. In questa prima parte di stagione sto vedendo una buona fase difensiva da parte della Roma, ma anche uno Svilar che ogni volta tira fuori un paio di parate decisive. Gasperini lo ha capito subito: infatti dal suo arrivo la priorità è stata rinnovargli il contratto. Perché se vuoi lottare per lo scudetto o la Champions hai bisogno di un portiere che ti porti punti. L’anno scorso ne ha garantiti una quindicina. E si sta ripetendo. Se la Roma raggiungerà traguardi importanti, e naturalmente me lo auguro, una buona fetta del merito sarà anche sua".