Le partite di oggi: il programma di martedì 30 dicembre
Quattro gare di Coppa d'Africa e il 19° turno di Premier League, senza gli impegni delle italiane c'è comunque del buon calcio da seguire nelle prossime ore. Di seguito il palinsesto delle partite in programma per oggi, martedì 30 dicembre.
Coppa d'Africa
17:00 Tanzania vs Tunisia
17:00 Uganda vs Nigeria
20:00 Benin vs Senegal
20:00 Botswana vs DR Congo
Premier League
20:30 Burnley vs Newcastle
20:30 Chelsea vs Bournemouth
20:30 Nottingham vs Everton
20:30 West Ham vs Brighton
21:15 Arsenal vs Aston Villa
21:15 Manchester United vs Wolves
