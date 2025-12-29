Che anno per la Roma! È la squadra che ha vinto più partite di Serie A nel 2025

Con la vittoria della Roma nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, si è definita l'ultima classifica del 2025, in attesa delle gare di gennaio. Col 3-1 al Genoa, Gasperini scavalca la Juventus e si piazza al quarto posto, a -1 dal Napoli terzo. Più in generale, però, la squadra giallorossa è protagonista di un dato ben più ampio, che abbraccia non solo questa prima parte di stagione ma anche la seconda parte di quella precedente.

Con la vittoria dell'Olimpico contro il Genoa, infatti, la Roma centra un primato: la squadra giallorossa è la squadra che ha vinto più partite di Serie A nel 2025 (26), ed è solo la quarta volta che ottiene più di 25 successi in un anno solare nella massima serie (26 nel 2006 e nel 2016 e 28 nel 2017).

Inoltre, la Roma ha vinto più di 10 delle prime 17 partite di un campionato di Serie A per l’ottava volta nella sua storia (11 nel torneo in corso), e per la la prima dal 2017/18 (12). Numeri che fanno ben sperare anche in vista di gennaio e delle seconda parte del campionato.