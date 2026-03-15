Che colpo del Como. Dopo la Juve spazza via anche la Roma e ora è in pole per la Champions

Il Como di Cesc Fabregas fa la voce grossa. E dopo essere andato in svantaggio contro la Roma nello scontro diretto che potrebbe avere una parola pesante sulla classifica, trova prima il pareggio e poi il meritato gol del vantaggio che è poi valso il successo. Tre punti pesantissimi, arrivati con la quarta vittoria consecutiva in una striscia iniziata col trionfo contro la Juventus.

A ben guardare, due vittorie pesantissime per il Como, quelle contro Juventus e Roma, che testimoniano la crescita costante dei lariani e pure la consistenza delle loro ambizioni dopo il mercato scoppiettante della scorsa estate. Ora il Como è quarto in solitaria, a 5 lunghezze di distanza dal Napoli terzo ma pure con un +1 sulla Juventus e un +3 sulla Roma, addirittura un +7 sull’Atalanta.

Un passettino verso l’obiettivo, direbbe qualcuno. Ma la verità è che non solo in fatto di classifica, la vittoria di Nico Paz e compagni nello scontro diretto vale molto di più. Con questa vittoria, ribadiamo arrivata dopo quella sulla Juventus, il Como anche mentalmente si posiziona lì, in pole position per il piazzamento al quarto posto. Il tutto al netto delle 9 giornata che mancano e dei 27 punti ancora da distribuire.