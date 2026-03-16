Pisa, preoccupazione per Marin: si teme un interessamento del legamento collaterale

SestaPorta.News fa il punto sul futuro di Marius Marin, centrocampista del Pisa: il rumeno è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro il Cagliari dopo pochi minuti a causa di un problema al ginocchio. Lo staff medico ha provato inizialmente a stabilizzare l’articolazione con una fasciatura applicata direttamente a bordo campo, ma il tentativo non è bastato e il giocatore ha dovuto alzare bandiera bianca.

Preoccupazione per il legamento collaterale

I primi segnali parlano di un possibile interessamento del legamento collaterale su cui valutarne l’entità. Per avere un quadro preciso saranno però necessari esami più approfonditi nelle prossime ore. Uno stop che arriva in un momento particolare anche sul piano del mercato. In Italia, infatti, era atteso Antonio Cordón, direttore sportivo del Siviglia, arrivato per chiudere l’operazione che avrebbe portato Marin in Andalusia a parametro zero al termine della stagione.

Marin salterà il Como e i playoff con la Romania: poi verrà valutato

L’infortunio potrebbe inevitabilmente cambiare i tempi e le valutazioni dell’operazione, anche se l'addio al nerazzurro al momento non sembra essere in discussione. Il giocatore intanto presumibilmente salterà il Como, poi durante la sosta si valuterà il da farsi. Sicuramente salterà anche i playoff della Romania per i Mondiali 2026.