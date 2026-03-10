Chi è Antonin Kinský, il disastroso sostituto di Vicario uscito in lacrime dopo 16'

Sarà inevitabilmente uno dei protagonisti della cronaca sportiva inglese nei prossimi giorni: Antonin Kinský ha vissuto un quarto d'ora da incubo nel suo esordio in Champions League, una scelta forse un pizzico rischiosa da parte di Igor Tudor, che ha scelto di togliere al titolare Vicario i suoi gradi proprio nella gara più pressante della stagione, l'ottavo di finale di Champions League in casa dell'Atletico. Una scelta che non ha pagato.

Chi è Kinský

Antonin Kinský ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Premier League firmando un contratto di sei anni e mezzo con il Tottenham Hotspur lo scorso gennaio, il 5 per la precisione. L'operazione per portare il portiere ceco a Londra è stata conclusa per una cifra stimata intorno ai 15 milioni di euro (£12,5 milioni), un investimento significativo che testimonia la grande fiducia degli Spurs nel potenziale dell'estremo difensore classe 2003.

L'impatto di Kinský con il calcio inglese è stato immediato e sorprendente. Il suo debutto è avvenuto l'8 gennaio, appena tre giorni dopo la firma, nella prestigiosa cornice della semifinale di andata della EFL Cup contro il Liverpool. In quell'occasione, il giovane portiere ha dimostrato sicurezza, riuscendo a mantenere la porta inviolata e contribuendo in modo decisivo alla vittoria per 1-0 della sua squadra contro i Reds. Dopo quella serata tuttavia zero presenze in Premier, zero in Champions, zero in FA Cup.