Ufficiale Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona

Come si legge in una nota ufficiale, la proprietà del Como Women, Mercury13, "il gruppo di multi-proprietà dedicato al calcio femminile, ha effettuato un investimento di maggioranza nel club di FC Badalona Women, militante nella Liga F, diventando la prima piattaforma di multi-proprietà focalizzata esclusivamente sul calcio femminile a investire nel mercato spagnolo.

Contestualmente all’investimento, il nuovo gruppo di proprietà guidato da Mercury13 ha ribadito l’impegno del club verso la città di Badalona e l’ambizione di ospitare calcio femminile d’élite. A seguito dei lavori di ristrutturazione realizzati dal Comune di Badalona per adeguare lo stadio alla prima divisione, FC Badalona Women disputerà le partite casalinghe all’Estadi Municipal de Badalona a partire dalla stagione 2026/27, rafforzando il legame con la comunità locale e il proprio futuro nella città.

L’investimento di Mercury13, nata per affrontare il sottoinvestimento strutturale nel calcio femminile, rappresenta il passo successivo di una strategia volta a costruire un portfolio di club femminili nei principali campionati europei, apportando capitale a lungo termine, competenze operative e scala commerciale. Nel 2024, Mercury13 ha ricevuto un importante investimento da parte di Avenue Sports Fund, uno dei principali investitori globali nello sport, per sostenere questa missione.

Mercury13 ha individuato in FC Badalona Women un club con ambizione e slancio, che con il giusto supporto può rafforzare la propria posizione nel calcio spagnolo. Il club va ad aggiungersi al FC Como Women della Serie A Women e al Bristol City Women FC della Women's Super League 2 nella crescente rete di club di Mercury13.

È stato inoltre annunciato che Fever e Nike, due partner fortemente impegnati nello sviluppo del calcio femminile, sosterranno FC Badalona Women in questa nuova fase. Fever diventerà main sponsor di maglia (front-of-shirt) e partner strategico del club, collaborando con Mercury13 e con la società per coinvolgere nuovi pubblici nel calcio femminile, sviluppare esperienze per i tifosi e far crescere la presenza del club a livello locale e internazionale.

Lauren Holiday, presidente di Mercury13 e consulente sportiva di Avenue Sports, entrerà nel Consiglio di Amministrazione di FC Badalona Women. Campionessa del mondo FIFA e due volte medaglia d’oro olimpica con la nazionale femminile degli Stati Uniti, Holiday è considerata una delle giocatrici più importanti della sua generazione. Dopo il ritiro, è diventata investitrice e sostenitrice attiva dello sport femminile.

Josep Bellet, membro del comitato esecutivo della Liga F, resterà presidente del club, continuando a supportarlo in questa nuova fase di sviluppo. L’ex dirigente FIFA e Olympique de Marseille, Pedro Iriondo, entrerà invece come CEO, portando leadership operativa ed esperienza mentre il club intraprende questa nuova fase.

Le dichiarazioni

Lauren Holiday, presidente di Mercury13 e futura membro del CdA di FC Badalona Women, ha dichiarato: “Il calcio femminile spagnolo ha conosciuto una crescita straordinaria negli ultimi anni e continua a stabilire nuovi standard competitivi. Badalona è una città con una forte cultura sportiva e si trova nel cuore di uno degli ambienti calcistici più entusiasmanti al mondo. FC Badalona Women è in una fase entusiasmante del proprio percorso e Mercury13 è impegnata a supportare il club nella costruzione del prossimo capitolo della sua storia.”

Pedro Iriondo, CEO di FC Badalona Women, ha dichiarato: “Mercury13 porta un focus dedicato, esperienza internazionale e una chiara visione strategica per il calcio femminile. La nostra priorità è ora costruire solide strutture professionali attorno al club — sia a livello operativo che culturale — definendo al contempo un’identità chiara per FC Badalona Women che rifletta lo spirito della città e della sua comunità. Da lì, il nostro obiettivo è sviluppare una squadra competitiva che cresca insieme a Badalona e possa competere ai massimi livelli.”

Rocío Trujillo Alba, Regional General Manager – Southern Europe di Fever, ha dichiarato: “In Fever lavoriamo per connettere i fan con le migliori esperienze e crediamo fortemente nel futuro del calcio femminile. La partnership con Mercury13 e FC Badalona Women rappresenta un’entusiasmante opportunità per sostenere la crescita del club all’interno di una comunità sportiva dinamica come quella di Badalona.”

Su Mercury13

Mercury13 è un gruppo di multi-proprietà calcistica focalizzato sull’acquisizione di quote di maggioranza in club professionistici di calcio femminile in tutta Europa. La visione del gruppo è diventare il punto di riferimento nel settore della proprietà dei club femminili, individuando e investendo nei club del futuro e rafforzandone le capacità commerciali per coinvolgere un pubblico ampio ma storicamente poco servito di tifosi del calcio femminile.

La strategia di acquisizione si fonda su un principio chiave: il calcio femminile e i suoi tifosi cercano un’esperienza distinta e dedicata. Mercury13 è guidata da dirigenti con comprovata esperienza nei settori dello sport, degli investimenti e della tecnologia.

Su FC Badalona Women

FC Badalona Women è un club professionistico che milita nella Liga F, la massima divisione del calcio femminile in Spagna. Il club sta sviluppando il proprio progetto sportivo a lungo termine nella città di Badalona, dove disputerà le partite casalinghe all’Estadi Municipal de Badalona a partire dalla stagione 2026/27. Attualmente la squadra occupa l’8° posto in Liga F e ha raggiunto le semifinali della Copa de la Reina, dove affronterà il FC Barcelona in una sfida su due partite".