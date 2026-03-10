Napoli, ecco l'esito degli esami per l'infortunio di Vergara: c'è lesione, i tempi di recupero

Confermate le cattive impressioni per l'infortunio di Antonio Vergara nel Napoli, il cui infortunio al piede sinistro sembra più serio di quanto non si potesse pensare inizialmente.

Ecco l'esito degli esami con il comunicato del club partenopeo: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Come vi abbiamo raccontato, per lui si prospetta dunque uno stop più lungo: va verso lo stop per circa un mese, con il sogno della chiamata in Nazionale che dunque sfuma per questi playoff. Nelle prossime settimane si saprà se il giocatore potrà puntare a rientrare già dopo la sosta, nella gara contro il Milan, in programma il 6 aprile, o se servirà più tempo. L'ennesimo giocatore del quale Antonio Conte dovrà fare a meno in una stagione maledetta da questo punto di vista.