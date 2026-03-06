Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
L'ultima partita di Marco Verratti, da capitano dell'Al Duhail SC, il 15 gennaio del 2026 sul campo dell'Al-Wakhrah. 2-0 per la formazione dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain, fresco di preconvocazione da parte di Gennaro Gattuso per la gara di semifinale del prossimo playoff verso i Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Si giocherà il 26 marzo, dunque oltre due mesi dopo l'ultima gara ufficiale giocata da Verratti.
Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio
Le (poche) partite di Marco Verratti in stagione
Lo staff dell'Italia, con il responsabile della performance Valter Di Salvo, ha avuto evidentemente le dovute rassicurazioni. Ma c'è una certezza, incontrovertibile. Ovvero quella che Marco Verratti in questa stagione non ha certo giocato troppe partite, in un campionato peraltro adesso purtroppo pure stoppato per l'estendersi del conflitto in Medio Oriente. Fuori nelle ultime cinque, adesso la stagione è stata fermata. Per adesso ha sempre giocato in campionato da agosto a ottobre, nove partite consecutive, poi solo due da allora. Due mesi fermo in campionato, 90' a fine dicembre e quelli di metà gennaio. In mezzo, ma tutte tra settembre e novembre, le gare di AFC Champions League, nella squadra dove da cinque mesi è diventato anche capitano.
