"Vogliono che non vinciamo, gli arbitri devono restare neutrali". Multa salata per Rodri

Rodri è stato sanzionato dalla Football Association per i commenti rilasciati dopo il pareggio per 2-2 contro il Tottenham dell’1 febbraio. Il calciatore dovrà pagare un’ammenda di 80.000 sterline (circa 92.000 euro) e ha ricevuto un richiamo ufficiale per il comportamento considerato inappropriato nei confronti della classe arbitrale.

Il centrocampista del Manchester City aveva manifestato tutta la sua frustrazione per la convalida del gol di Dominic Solanke, nonostante l’attaccante inglese sembrasse aver commesso fallo su Marc Guéhi. L’azione era stata revisionata dal VAR, che però aveva confermato la rete, scatenando la reazione del centrocampista spagnolo davanti ai microfoni. La FA ha motivato la decisione spiegando che Rodri "si è comportato in modo inappropriato durante un’intervista post-partita, formulando commenti che suggerivano parzialità o mettevano in dubbio l’integrità degli arbitri". Il giocatore aveva dichiarato: "So che abbiamo vinto troppo e che alcuni non vogliono che vinciamo, ma l’arbitro deve restare neutrale. Non è giusto, perché lavoriamo duramente".