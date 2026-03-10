Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti

Dopo l'esonero di ieri da parte della Sampdoria, oggi è arrivata la squalifica per 10 giornare per Angelo Gregucci e Salvatore Foti. Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO.

Il TFN ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg.